Участок МЖД Каланчевская - Курская будет закрыт для движения поездов по выходным в марте

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Движение поездов ограничат на участке Москва-Каланчевская - Курская в выходные дни марта. Это необходимо для реализации проекта Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В выходные дни марта (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 марта), с 09:40 до 13:40 участок Москва-Каланчевская - Курский вокзал будет закрыт для движения поездов. Технологические "окна" необходимы для проведения комплекса сложных работ в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры", - говорится в сообщении.

В эти периоды изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2. На Курском направлении пригородные поезда будут следовать до Курского вокзала и отправляться обратно. На Рижском направлении в сторону Москвы поезда будут следовать до станций Дмитровская и Рижская. Со станции Москва-Каланчевская - отправление поездов только в сторону области.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении.

"На участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал компания "РЖД" начала активную фазу работ по развитию инфраструктуры. Это необходимо для дальнейшей реализации проекта МЦД, включая МЦД-2 "Курско-Рижский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский", маршрут которого также пройдет через Комсомольскую площадь", - отмечается в материале.

В настоящее время это двухпутная линия железной дороги. Но для развития проекта МЦД железнодорожники построят еще два дополнительных главных пути. Таким образом, участок станет четырехпутным.