Первый городской пансионат для пожилых открылся в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первая городская резиденция для пожилых людей "Идиллия" открылась на Большой Филевской улице в Москве. Разработка проекта и ремонт помещений заняли более полугода, обьем инвестиций составил 280 млн рублей.

"Это был бывший корпус детской инфекционной больницы площадью 5,5 тыс. кв. м, который не эксплуатировался и был отключен от всех инженерных коммуникаций. Мы взяли у города это помещение в аренду с обязательством вложить определенный обьем средств. Весь проект был реализован за 1,5 года, инвестиции составили 280 млн рублей", - сказал журналистам в пятницу сооснователь резиденции, гендиректор девелоперской компании KR Properties Сергей Матюхин.

Он добавил, что сейчас проект находится в стадии активного запуска.

"Пожилым людям в пансионате предлагается 167 мест в просторных одно- и двухместных комнатах, рестораны с шестиразовым питанием, охраняемую территорию площадью 0,6 га парковой территории, салон красоты и залы для занятий ЛФК. Здесь о пожилых круглосуточно заботятся высококвалифицированные врачи-гериатры, медсестры, сиделки, психологи", - отметил Матюхин.

Для строительства новых социальных объектов государство предоставляет бизнесу инструменты государственно-частного партнерства: концессионное соглашение, долгосрочную аренду с дополнительными вложениями инвестора или контракты жизненного цикла.

"Мы надеемся на улучшение условий ведения такого социально ответственного бизнеса, что в будущем позволит сделать жизнь миллионов пожилых людей лучше", - подчеркнул гендиректор.

Резиденция "Идиллия" дает пожилым не только профессиональный уход, но и важную для них социализацию. Власти Москвы предоставляют субсидии пожилым людям на проживание в пансионатах. Недавно "Идиллия" вступила в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, и администрация резиденции подала заявку в столичный департамент труда и социальной защиты на 100 бюджетных мест.