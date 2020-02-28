{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поступления от транспортного налога в бюджет Москвы в 2019 году выросли на 3,5%

Они превысили 26,2 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Поступления от транспортного налога в бюджет Москвы по итогам 2019 года выросли на 3,5% к уровню 2018 года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Поступления транспортного налога в бюджет Москвы в 2019 году увеличились на 3,5% по сравнению с 2018 годом и составили 26,25 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Дениса Тихонова.

По его словам, физические лица, владеющие транспортом, уплатили налог в размере 21,7 млрд рублей, от организаций в бюджет поступило 4,6 млрд рублей транспортного налога. В прошлом году налоговыми органами был предъявлен к уплате налог за 2018 год в отношении 3,45 млн транспортных средств, добавил Тихонов.

"Рост поступлений обусловлен увеличением количества зарегистрированных легковых автомобилей, в том числе мощностью двигателя от 100 до 250 лошадиных сил. Кроме того, хорошие результаты показывает работа, направленная на сокращение задолженности физических лиц по транспортному налогу", - уточнил глава департамента.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Зеленограде школьница умерла во время уроков
Следователи начали проверку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС