Поступления от транспортного налога в бюджет Москвы в 2019 году выросли на 3,5%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Поступления от транспортного налога в бюджет Москвы по итогам 2019 года выросли на 3,5% к уровню 2018 года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Поступления транспортного налога в бюджет Москвы в 2019 году увеличились на 3,5% по сравнению с 2018 годом и составили 26,25 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Дениса Тихонова.

По его словам, физические лица, владеющие транспортом, уплатили налог в размере 21,7 млрд рублей, от организаций в бюджет поступило 4,6 млрд рублей транспортного налога. В прошлом году налоговыми органами был предъявлен к уплате налог за 2018 год в отношении 3,45 млн транспортных средств, добавил Тихонов.

"Рост поступлений обусловлен увеличением количества зарегистрированных легковых автомобилей, в том числе мощностью двигателя от 100 до 250 лошадиных сил. Кроме того, хорошие результаты показывает работа, направленная на сокращение задолженности физических лиц по транспортному налогу", - уточнил глава департамента.