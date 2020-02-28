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Более 1,5 тыс. блинов на Масленицу испекли для детей из Морозовской больницы в Москве

Рецептура блинов была согласована с главным врачом больницы

МОСКВА, 28 февраля./ТАСС/. Представители молодежного совета департамента ЖКХ Москвы испекли на Масленицу более 1,5 тыс. блинов для детей из Морозовской больницы, сообщила в пятницу ТАСС заместитель руководителя департамента ЖКХ, член попечительского совета Морозовской детской больницы Наталья Кораблина.

"Теперь для детей из Морозовской мы проводим праздники четыре раза в год. В рамках Масленицы мы в этом году подготовили обширную культурную программу, а также немного вкусностей. Для детей и родителей будет испечено более 1,5 тыс. блинов. К каждой порции подается сметана и сгущенка", - сказала Кораблина.

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Она добавила, что рецептура блинов была согласована с главным врачом больницы.

"В этот раз мы также угощаем детей сладкой ватой и свежими пирожками", - уточнила Кораблина.

В рамках празднования Масленицы для детей также провели мастер-классы по лепке и рисованию, а главный символ мероприятия - чучело зимы - подняли на 15-метровую высоту в люльке пожарно-спасательной машины.

"Сжигать чучело по правилам пожарной безопасности нельзя. В прошлом году его пожарные обливали пеной, а в этот раз просто решили поднять достаточно высоко. Таким образом скоморох и чучело увидели и те дети, которые не смогли по состоянию здоровья выйти на улицу", - пояснили в пресс-службе больницы.

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