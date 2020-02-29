Небольшие осадки и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 29 февраля

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Облачая погода с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице от 2 до 4 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 5 градусов. В Подмосковье термометры покажут от минус 1 до плюс 4 градусов, ночью ожидается от минус8 до минус 3 градусов.

Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

На 29 февраля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром и гололедицей.