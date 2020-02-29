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Заммэра Бочкарев оценил готовность второго участка Некрасовской линии метро в 99%

Запустить пассажирское движение по всей линии планируется в марте

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Готовность второго участка Некрасовской линии московского метрополитена от "Косино" до "Нижегородской" оценивается в 99%. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Запуск пассажирского движения по второму участку Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Нижегородская" - сейчас самая приоритетная задача для стройкомплекса Москвы. Готовность второго участка оценивается в 99%. Завершается монтаж последних элементов инженерных систем, в основном, связанных с управлением движения, обеспечением пожарной безопасности, заканчиваются работы по наладке систем эскалатора, вентиляции, тоннельных сооружений, в пассажирской зоне. Точную дату открытия скажем через неделю", - сказал он, напомнив, что движение по всей линии будет запущено в марте.

Первый участок от станции "Некрасовка" до "Косино" открылся 3 июня прошлого года, его длина составляет 7,9 км.

Общая протяженность второго участка составляет 11,7 км. На нем находятся станции "Окская", "Юго-Восточная", "Нижегородская", "Стахановская" и "Авиамоторная".

На этом участке специалисты построили двухпутные тоннели от станции "Косино" до "Нижегородской". Во время создания станции "Нижегородская" строители использовали новейшую технологию top-down, когда подземная часть возводится "сверху-вниз" от уровня земной поверхности с возможностью параллельного строительства сооружений вверх. Благодаря этому строители сократили расходы, сроки и площадь работ, что важно, так как станцию создавали в условиях плотной городской застройки.

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