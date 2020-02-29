В Москве проходит шествие памяти Бориса Немцова

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Согласованное шествие памяти сопредседателя партии "Парнас" и бывшего вице-премьера Бориса Немцова, приуроченное к пятой годовщине его убийства, началось на Страстном бульваре в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Московская мэрия согласовала проведение 29 февраля мероприятия под названием "Марш памяти Бориса Немцова" по заявленному маршруту (от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова) с количеством участников до 30 тыс. человек. Из-за шествия ГИБДД перекрыла несколько улиц в центральной части столицы. Это внутренняя сторона Страстного бульвара, внутренние стороны Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров и проспект Академика Сахарова между Бульварным и Садовым кольцами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, число участников марша превысило 10 тыс. человек. Сотрудники МВД и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка.

"В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10,5 тыс. человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты", - сказал представитель ГУ МВД. Часть участников акции уже начали расходиться.

Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

В новость внесены изменения (15:37 мск) - обновлена информация о количестве участников марша.