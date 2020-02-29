Тематический парк "Остров мечты" открылся в Москве

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу. Для взрослых и детей создали более 20 аттракционов и различных площадок для времяпрепровождения, готовность которых оценил корреспондент ТАСС.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки. Для создания "Острова Мечты" была выбрана Нагатинская пойма - территория площадью около 100 га.

"Сегодня, 29 февраля, наш тематический парк открылся для посетителей. Он не имеет аналогов в России и станет безусловным лидером национальной индустрии развлечений. Сегодня мы ожидаем 30-40 тыс. гостей. Но итоги мы подведем чуть позже", - сказал председатель совета директоров ХК "Остров мечты" Амиран Муцоев.

По его словам, в настоящий момент в парке из 27 аттракционов работают 23. Еще четыре планируют запустить 28 марта. Он отметил, что одновременно в тематическом парке могут находиться 25 тыс. человек, а на городском променаде - до 40 тыс.

Так как "Остров мечты" является местом массового нахождения людей, был задан вопрос о готовности парка к принятию мер безопасности в отношении гостей и сотрудников парка из-за вспышки коронавируса в мире.

"В парке со всей серьезностью относятся к безопасности гостей. Сотрудники парка, магазинов и ресторанов проверяются перед началом рабочего дня. И только после прохождения всех необходимых процедур они выходят на свои рабочие места. Гостям будут выдавать медицинские маски", - отметил Муцоев.

О готовности парка

"Остров мечты" делится на две зоны: так называемый городской променад и сам тематический парк с площадками для детей и взрослых и аттракционами. Городской променад представляет собой прогулочную зону, выполненную в стиле известных городов мира - Рима, Барселоны, Лондона и Беверли-Хиллз. Прогуляться можно исключительно по основным улицам, так как за углом гостей ожидает неубранный строительный мусор и незаконченный ремонт. На самом променаде много аниматоров, различных музыкантов и других представителей индустрии развлечения. Четко выделенных зон нет, из-за чего в парке особенно шумно и не очень понятно, что и где находится.

Чтобы найти гардероб, гостям парка придется хорошо постараться: навигационных табличек в парке пока нет. Место, где посетители могут оставить свои вещи, находится на минус первом этаже. В первый день работы гардероб оказался не готов принять такое количество людей - он частично закрыт, а очередь на сдачу верхней одежды невероятно длинная.

Если говорить об аттракционах, то на месте оказалось, что работают в основном и без перебоев они только в зоне "Маугли в стране динозавров". Площадь этой зоны составляет 13 тыс. кв. м. Здесь расположен один из самых экстремальных аттракционов - "Храм огня". К нему длинная очередь. Некоторым гостям пришлось ждать порядка часа, чтобы потратить на катание чуть более двух минут. Следующая зона парка - "Черепашки-ниндзя" с основным аттракционом "Молот судьбы", который также оказался не готов к такому потоку людей и сломался. Пришлось прождать еще около 30 минут, чтобы его запустили заново.

На все аттракционы организуют две очереди: для гостей с Fast pass и с обычными билетами. Для детей до 10 лет билеты будут стоить от 1,9 тыс. рублей до 2,6 тыс. в зависимости от дня посещения, для взрослых - от 2,2 до 2,9 тыс., семейный 2+2 от 7,4 до 9,9 тыс. рублей, и билет + Fast pass от 5,1 до 5,4 тыс. рублей.

Для тех же, кто не любит аттракционы, на территории тематического парка есть "Замок Снежной королевы", чья высота составляет 25 м. Там можно прогуляться, сделать забавные фотографии и встретить в тронном зале хозяйку замка. Также в парке есть кафе, рестораны и фуд-траки. Везде к оплате принимаются не только наличные, но и карты.

"Мы не готовы были к такому количеству людей. На такой большой парк всего 50 человек службы безопасности. Есть камеры, но этого все равно еще маловато. Готовы оказать любую помощь гостям. Вот тут нашли потерявшихся двоих мальчиков, девочку тоже нашли только что", - поделился с корр. ТАСС сотрудник охраны парка.

Транспортная доступность

Добраться до парка довольно легко - как на собственном автомобиле, так и на общественном транспорте. Для автомобилистов на территории "Острова мечты" есть наземная и подземная двухъярусная парковка на 3,67 тыс. мест. Оплатить ее можно при выезде из парка с помощью отдельных автоматов или же у выхода из крытой территории.

До парка "Остров мечты" гости смогут добраться городским транспортом: от станции "Кожуховской" предусмотрены 12 автобусов, от "ЗИЛа" - десять автобусов, они будут ходить с интервалами в пять минут. Время в пути до парка от "Кожуховской" составит 18 минут, от "ЗИЛа" - 15 минут. На линиях будут работать новые автобусы большой вместимости. Всего транспортная схема обслуживания парка позволит переместить 100 тыс. человек в сутки в самые загруженные дни.

Кроме того, останавливаться у "Острова мечты" будут восемь маршрутов городского транспорта, которые курсируют от станции метро "Красногвардейская" и "Дубровка", от Котельнической набережной, Автозаводского моста и Таганской площади.

От станции метро "Технопарк" пеший путь до центрального входа в парк займет шесть минут - это около 500 м. От остановки общественного транспорта около метро, а также от остановки шаттлов до "Острова мечты" можно будет дойти примерно за пять минут. От Южного речного вокзала до центрального входа в парк можно будет добраться за семь минут.