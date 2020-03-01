Переменная облачность и до 5 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 1 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и до 4-5 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. Ночью ожидается до плюс 4 градуса тепла. Местами возможна гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, с небольшими осадками. Местами будет наблюдаться гололедица. В ночные часы столбики термометров покажут до 4 градусов тепла.

В связи с гололедицей в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности.