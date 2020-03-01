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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает москвичей в первую неделю марта

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, климатическая норма будет превышена на 6-9 градусов тепла

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Температура будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день, и климатическая норма будет превышена на 6-9 градусов. Однако такие аномалии становятся нормальным для московской погоды, сообщил ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Дневные температуры будут повышаться каждый день [в течение первой недели марта]: от 2-4 градусов, начиная с понедельника, до 7-8 и даже не исключаем, что 9 градусов. Очень теплая неделя, хотя скорее даже нормальная, учитывая московскую зиму", - сообщил он.

По словам Вильфанда, климатическая норма в течение этой недели будет превышена на 6-9 градусов.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Москве прогнозируется 4-6 градусов тепла, в среду и четверг - 4-9 градусов тепла, в пятницу - 3-8 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что нынешняя зима в Москве стала самой теплой за весь период метеонаблюдений. Она обогнала предыдущую "рекордсменку" сразу на 2,5 градуса по среднемесячной температуре за три месяца.

Теги
Россия
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Переменная облачность и до 5 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 1 марта
Местами возможна гололедица
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