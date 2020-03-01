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В Москве ограничили в выезде из России более 4 тыс. водителей за неуплату штрафов

Речь идет о водителях, чьи долги по штрафам превысили 30 тыс. рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В Москве ограничили в выезде за рубеж в 2019 году из-за накопленных штрафов более 4 тыс. водителей. Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

"В 2019 году в рамках исполнительных производств о взыскании административных штрафов вынесено свыше 4,4 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации", - сообщили в УФССП. В случаях, когда долги по штрафам превышают 30 тыс. рублей, пристав вправе через суд ограничить право выезда для должника.

Как отметили в УФССП, за прошлый год столичные судебные приставы взыскали с водителей рекордную сумму - 1,3 млрд рублей по штрафам, наложенным органами ГИБДД (на 115 млн рублей больше, чем в 2018 году).

Всего судебные приставы провели в 2019 году свыше 250 рейсов в Москве и Подмосковье для выявления водителей - должников по штрафам.

Как уточнили ТАСС в столичном управлении ФССП, совместно с ГИБДД и представителями органов транспортной системы Москвы проведено 130 таких рейдов. "По их результатам судебными приставами произведено 122 ареста транспортных средств и взыскано более 6,7 млн рублей", - отметили в управлении.

В Подмосковье же за год судебные приставы провели более 120 рейдов совместно с сотрудниками ГИБДД, сообщил ТАСС главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов. По его словам, в ходе рейдов подмосковные приставы "проверили на дорогах более 4 тыс. транспортных средств должников, 53 из которых были арестованы и изъяты в счет погашения долга". Тем самым, в среднем в Москве и области проводится по одному рейду по выявлению водителей-должников каждые три дня.

Совместные рейды приставов с ГИБДД начали проводить приставы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Байконуре (там действует отдел УФССП по Московской области) в 2007 году. В Москве первые рейды с ГИБДД состоялись в 2009 году, в Подмосковье - в 2015 году. Для поиска должников применяется в том числе программный комплекс "Поток-Д", который позволяет сканировать номера проезжающих автомобилей и с помощью базы данных ГИБДД определять их принадлежность должникам, попавшим в банк данных исполнительных производств. При этом речь может идти о разных долгах (перед банками, компаниями сотовой связи, по ЖКХ), но чаще всего должники попадаются на неоплаченных штрафах - за нарушения правил дорожного движения и других.

Как пояснили ТАСС в УФССП по Москве, "судебный пристав-исполнитель в первую очередь выносит постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства должника, а при проведении рейда принимает решение о наложении на него ареста (в случае большой суммы долга, в том числе по неоплаченным штрафам)". В случае, если должник оплатил долг в полном объеме и может подтвердить оплату документами, пристав отменяет ранее наложенные ограничения, арест не накладывается.

Начало рейдов в 2020 году

Как сообщили в УФССП по Москве, первые рейды в этом году в столице начались в январе - за первый месяц года вместе с представителями органов транспортной системы Москвы проведено шесть таких мероприятий, в ходе которых арестовано 40 автомобилей водителей, накопивших крупные долги. Кроме того, добавили в УФССП, приставы регулярно проводят информационные акции "Внимание, водитель! Узнай о своих долгах" и оперативно-профилактические мероприятия "Должник", направленные на активизацию работы по взысканию задолженностей, в том числе административных штрафов, а также привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от их оплаты.

Необходимость рейдов связана с резким ростом числа штрафов после развития в столичном регионе систем фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Так, в 2014 году число поступивших на исполнение московским приставам штрафов с водителей выросло в 12 раз - до 1,7 млн документов о неоплаченных штрафах. С тех пор число проводимых рейдов росло. Если в 2010 году подмосковные приставы рассчитывали проводить совместные с ГИБДД рейды раз в квартал, то в минувшем году проводилось уже в среднем по десять рейдов в месяц.

В новость внесены изменения (15:33 мск) - добавлены подробности о совместных рейдах управления ФССП и ГИБДД в Москве и Подмосковье. 

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