{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 8 и 9 марта

Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Парковочные места на улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 марта. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заммэра столицы Максим Ликсутов.

"8 и 9 марта парковка в Москве будет бесплатной. В Международный женский день, а также следующий за ним выходной оставить автомобиль бесплатно можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. В том числе, где действует тариф 380 рублей в час", - сказал заммэра.

По его словам, плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки, не оставлять автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Московский экспортный центр поможет в продвижении около 100 столичным компаниям
Подать заявку на участие в программе по поддержке столичных компаний могут предприятия, которые зарегистрированы в Москве более полугода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС