Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 8 и 9 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Парковочные места на улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 марта. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заммэра столицы Максим Ликсутов.

"8 и 9 марта парковка в Москве будет бесплатной. В Международный женский день, а также следующий за ним выходной оставить автомобиль бесплатно можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. В том числе, где действует тариф 380 рублей в час", - сказал заммэра.

По его словам, плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки, не оставлять автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций.