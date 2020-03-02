Северо-восток Москвы стал лидером по востребованности помещений под аренду для бизнеса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Северо-Восточный административный округ Москвы в 2020 году является лидером по количеству желающих арендовать нежилые помещения у города, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Более 500 участников претендовали на аренду нежилых помещений из имущественной казны столицы с начала 2020 года. 136 из них боролись за право аренды недвижимости в Северо-Восточном административном округе. Иными словами, каждый четвертый участник претендовал именно на помещения на северо-востоке столицы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к лотам в этом округе вырос в два раза", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он отметил, что в аналогичном периоде прошлого года первенство принадлежало юго-западу Москвы, северо-восток при этом не входил даже в первую пятерку.

По словам главы департамента Ивана Щербакова, которого также цитирует пресс-служба, востребованность объектов недвижимости в СВАО, в том числе, связана с планами по реализации новых проектов строительства жилых и коммерческих объектов. По его словам, комплексное развитие территорий, как, например, промзоны "Бескудниково", традиционно привлекает внимание не только крупных коммерческих организаций, но и малого, среднего бизнеса, который выбирает для себя близлежащие локации.

"Свыше 90% участников торгов за помещения в СВАО с начала года относятся к малому и среднему бизнесу. Для предпринимателей городские аукционы - реальная возможность найти помещение для масштабирования своих бизнес-задач в хорошей локации и по привлекательной стоимости. Даже несмотря на высокую конкуренцию, цена за такие объекты остается доступным. Так, с начала года средняя арендная ставка для средних и малых предпринимателей за один квадратный метр помещения в СВАО составляет на старте порядка 3 тысяч рублей", - отметил Щербаков.