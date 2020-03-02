Первые ночные электробусы перевезли в Москве с начала работы почти 10 тыс. пассажиров

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ночные электробусы №н3, которые в январе связали восток Москвы с центральной частью города, перевезли почти 10 тыс. пассажиров. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заммэры столицы Максим Ликсутов.

"Впервые электробусы вышли на ночной маршрут в середине января, а сегодня № н3 уже полностью электробусный, здесь работают шесть машин. Они следуют от Уссурийской улицы на востоке Москвы до метро "Китай-город" с интервалом 30 минут. С начала работы электробусы №н3 перевезли почти 10 тыс. пассажиров", - сказал он.

Всего в Москве действуют 13 ночных маршрутов городского наземного транспорта, они связывают центр и отдаленные районы Москвы. Все ночные автобусы и электробусы, кроме тех, что следуют по маршруту Б, отправляются от транспортно-пересадочного узла около станции метро "Китай-город". Утром, днем и вечером сюда подъезжают автобусы обычных маршрутов, а ночью - с 01:00 до 05:30 - маршрутов н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7, н8, н9, н11. Также здесь курсирует круглосуточный автобус м10.

Интервалы движения ночных автобусов составляют от 15 до 30 минут. Транспорт останавливается только по требованию - так он быстрее доезжает до конечной остановки и не задерживается в пути. Каждую ночь автобусами и электробусами пользуются свыше 4 тыс. пассажиров, с начала года транспорт перевез более 200 тыс. пассажиров.