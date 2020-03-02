Депутаты Мосгордумы инициируют доплату к пенсиям заслуженным тренерам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Депутаты столичного парламента предлагают ввести доплату к пенсиям заслуженных тренеров. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"По нашим данным, в 13 субъектах РФ сегодня установлены доплаты к пенсиям заслуженных тренеров СССР, РСФСР и России, подготовивших спортсменов высочайшего уровня. В Москве тоже должна действовать такая мера поддержки. Работу над данной инициативой мы начали еще в конце прошлого созыва Московской городской думы и сегодня близимся к финальной стадии - внесению изменений в нормативную базу города Москвы, чтобы новая мера социальной поддержки появилась у заслуженных московских тренеров уже при рассмотрении нового бюджета Москвы на 2021 год. Есть предложение, чтобы доплата к пенсиям для заслуженных тренеров, проживающих в Москве, составила 15 тыс. рублей", - сказал Щитов.

Он добавил, что внесение соответствующих изменений в столичное законодательство позволит предусмотреть соответствующие бюджетные расходы и установить дополнительную социальную поддержку заслуженным тренерам, "благодаря которым Россия сохраняет статус спортивной державы".

Изменения в отдельные законы города Москвы и подзаконные акты, с целью установления соответствующей доплаты, парламентарии обсудят в рамках круглого стола, который пройдет 3 марта. На парламентские слушания приглашены заслуженные тренеры СССР, РСФСР и России, представители профильных департаментов правительства столицы, представители Общественной палаты города Москвы. Участники круглого стола обсудят инициативу о внесении изменений в столичный закон о физкультуре и спорте, закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, постановления столичного правительства о начислении и выплате ежемесячных доплат к пенсиям и единовременных выплат за счет средств бюджета города, а также документ о порядке назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии спортсменам-ветеранам.