Заявочная кампания на участие в экспортном акселераторе стартовала в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Прием заявок на участие в экспортном акселераторе стартовал Москве. Он организован Московским экспортным центром и Московской школой управления "Сколково", сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

Участниками мероприятия могут стать компании с опытом организации экспорта продукции. В этом году программа обучения будет состоять из четырех модулей- "Глобальное изучение рынка", "Анализ конкурентоспособности продукта на международных рынках", "Экспортные инструменты продвижения продукта" и "Построение модели международных продаж".

"Все 13 компаний первого потока участников акселератора Московского экспортного центра и Московской школы управления "Сколково" завершили обучение в ноябре прошлого года. Еще 16 компаний завершают обучение в этом месяце. Мы предлагаем организациям воспользоваться этим инструментом ускоренного повышения экспортного потенциала и обращаем внимание, что 85% от стоимости участия оплачивает Московский экспортный центр", - приводятся слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационных технологий Алексея Фурсина.

Подать заявку можно до 31 марта.

Московский экспортный центр подведомственен департаменту предпринимательства и инновационного развития. Он работает с бизнесменами по принципу единого окна - оказывает финансовую и нефинансовую поддержку, помогает продвигать продукты на зарубежных рынках. Одна из главных задач Московского экспортного центра - сохранять лидерство столицы по экспорту среди остальных регионов России, а также увеличивать количество московских экспортеров, в том числе потенциальных.