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Около восьми тематических зон появится на выставке "Город: детали" в Москве

В экспозиции представят около 300 проектов российских и зарубежных дизайнеров и урбанистов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вторая международная вставка современных дизайн-решений для мегаполисов "Город: детали" пройдет на ВДНХ с 26 по 28 марта. На ней москвичи смогут проголосовать за понравившийся объект и посетить восемь тематических зон, об этом в понедельник сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В экспозиции представят около 300 современных и перспективных проектов российских и зарубежных дизайнеров, урбанистов и проектировщиков.

"Выставка, прежде всего, заинтересует самих москвичей. Каждый посетитель сможет проголосовать за понравившийся объект. Набравшие больше всего голосов проекты внесут в специальный каталог, которым будут руководствоваться столичные коммунальные службы. Это означает, что самые современные и прогрессивные проекты, созданные дизайнерами из разных стран, в будущем могут появиться и в Москве", - приводятся слова руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Дмитрия Преснова.

Для гостей выставки, которые придут с детьми организуют площадку "Развивайся играя!". Там представят уникальную обучающую панель. Кроме того, на выставке установят спортивную зону, секцию "Больше света", "Вода в городе", "Транспорт как продолжение человека".

Во время выставки будет работать зона фудкорта. Ее также украсят дизайнерскими новинками для городской среды.

Ранее ТАСС сообщал, что первая выставка городских дизайн-решений "Город: детали" прошла в октябре 2019 года. Тогда участие в ней приняли дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран, среди которых США, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Венгрия, Казахстан и Россия. В экспозицию вошло более 250 проектов от ведущих российских и зарубежных компаний.

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