20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 700 экскурсий проведут в Москве по проекту "Открой Моспром" в 2020 году

Мероприятия пройдут в апреле, июне, сентябре и ноябре

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 700 экскурсий проведут в течение 2020 года по различным предприятиям Москвы в рамках проекта "Открой Моспром", сообщил в понедельник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"День без турникетов" и "Открой Моспром" - экскурсионные проекты, в рамках которых все желающие могут познакомиться с работой предприятий, инновационных компаний, технопарков, особой экономической зоны, промышленных музеев и других производственных объектов, которые в обычные дни закрыты для свободного посещения.

"Первый этап проекта "Открой Моспром" прошел 20-22 февраля на 29 производственных площадках города. В экскурсиях, мастер-классах и интеллектуальных играх приняли участие более 3 тыс. человек. Следующие этапы состоятся в апреле, июне, сентябре и ноябре <...> Запланировано около 700 экскурсий", - написал Собянин, добавив, что с 2012 года 110 тыс. человек побывали на экскурсиях в 230 московских компаниях.

В этом году "Дни без турникетов" будут посвящены популяризации перспективных и популярных профессий. В феврале москвичи могли познакомиться с профессиями сферы IT. Свои двери открыли "Яндекс", "Ростелеком", Сбербанк, "Лаборатория Касперского", МТС-банк, "Учи.ру" и другие крупные и средние компании сферы информационных технологий.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Университет МИФИ в Москве проверяют из-за угрозы взрыва
На месте работают специалисты оперативных служб и кинологи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС