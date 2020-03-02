Более 700 экскурсий проведут в Москве по проекту "Открой Моспром" в 2020 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 700 экскурсий проведут в течение 2020 года по различным предприятиям Москвы в рамках проекта "Открой Моспром", сообщил в понедельник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"День без турникетов" и "Открой Моспром" - экскурсионные проекты, в рамках которых все желающие могут познакомиться с работой предприятий, инновационных компаний, технопарков, особой экономической зоны, промышленных музеев и других производственных объектов, которые в обычные дни закрыты для свободного посещения.

"Первый этап проекта "Открой Моспром" прошел 20-22 февраля на 29 производственных площадках города. В экскурсиях, мастер-классах и интеллектуальных играх приняли участие более 3 тыс. человек. Следующие этапы состоятся в апреле, июне, сентябре и ноябре <...> Запланировано около 700 экскурсий", - написал Собянин, добавив, что с 2012 года 110 тыс. человек побывали на экскурсиях в 230 московских компаниях.

В этом году "Дни без турникетов" будут посвящены популяризации перспективных и популярных профессий. В феврале москвичи могли познакомиться с профессиями сферы IT. Свои двери открыли "Яндекс", "Ростелеком", Сбербанк, "Лаборатория Касперского", МТС-банк, "Учи.ру" и другие крупные и средние компании сферы информационных технологий.