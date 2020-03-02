Реконструкцию станции Подольск МЦД-2 планируют завершить в 2020 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Реконструкцию станции Подольск МЦД-2 "Курско-Рижский" планируется завершить в 2020 году. В настоящий момент ведутся работы по реконструкции островной платформы, пешеходного тоннеля и вестибюля, сообщается в понедельник на Едином транспортном портале.

"Благодаря совместной работе с коллегами из ОАО "РЖД" в 2020 году на станции Подольск МЦД-2 планируется завершить реконструкцию платформы, пешеходного тоннеля и вестибюля. Для удобства пассажиров будут установлены эскалаторы и лифты. Прогнозируется, что пассажиропоток реконструированной станции вырастет к 2030 году до 43 тыс. пассажиров в сутки", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба департамента транспорта Москвы, реконструкция станции позволит сделать ее более современной и удобной для пассажиров, в том числе маломобильных. Всего в границах городского округа Подольск расположены две станции МЦД-2 "Курско-Рижский": Подольск и Силикатная. С запуском МЦД-2 жители Подольска получили две станции наземного метро в шаговой доступности, что позволило сэкономить расходы на транспорт и сократить время в пути.

Уточняется, что в настоящее время на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.