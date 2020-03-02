20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реконструкцию станции Подольск МЦД-2 планируют завершить в 2020 году

На станции установят эскалаторы и лифты

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Реконструкцию станции Подольск МЦД-2 "Курско-Рижский" планируется завершить в 2020 году. В настоящий момент ведутся работы по реконструкции островной платформы, пешеходного тоннеля и вестибюля, сообщается в понедельник на Едином транспортном портале.

"Благодаря совместной работе с коллегами из ОАО "РЖД" в 2020 году на станции Подольск МЦД-2 планируется завершить реконструкцию платформы, пешеходного тоннеля и вестибюля. Для удобства пассажиров будут установлены эскалаторы и лифты. Прогнозируется, что пассажиропоток реконструированной станции вырастет к 2030 году до 43 тыс. пассажиров в сутки", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба департамента транспорта Москвы, реконструкция станции позволит сделать ее более современной и удобной для пассажиров, в том числе маломобильных. Всего в границах городского округа Подольск расположены две станции МЦД-2 "Курско-Рижский": Подольск и Силикатная. С запуском МЦД-2 жители Подольска получили две станции наземного метро в шаговой доступности, что позволило сэкономить расходы на транспорт и сократить время в пути.

Уточняется, что в настоящее время на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Университет МИФИ в Москве проверяют из-за угрозы взрыва
На месте работают специалисты оперативных служб и кинологи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС