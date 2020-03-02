20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 6,5 млн деревьев высадили в Москве за 10 лет

Весной 2020 года власти города планируют высадить около 5,5 тыс. деревьев и 350 тыс. кустарников

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 6,5 млн деревьев было посажено в столице за последние 10 лет. Об этом в понедельник журналистам рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Всего за последние 10 лет мы высадили более 6,5 млн саженцев деревьев. Кроме того, в рамках акции, за которую отвечает наш департамент, "Миллион деревьев", в 3060 московских дворах появились более 14 тыс. деревьев и 780 тыс. кустарников. А всего с 2013 года по программе "Миллион деревьев" в Москве высажено более 115 тыс. деревьев и 3 млн кустарников", - рассказал Кульбачевский.

По его словам, в Нью-Йорке более 650 тыс. деревьев. "Это значит, что за шесть лет мы высадили почти 20% зеленого фонда Нью-Йорка", - пояснил Кульбачевский.

Он добавил, что в 2020 году зеленый фонд Москвы будут продолжать увеличивать. В планах на весну 2020 года - посадка деревьев и кустарников по заявкам на портале "Активный гражданин", а также посадка на территориях социальных объектов.

"На весенний период 2020 года запланирована высадка около 5,5 тыс. деревьев и около 350 тыс. кустарников", - сказал Кульбачевский.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в Новой Москве
Выясняются обстоятельства гибели мужчины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС