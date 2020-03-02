Свыше 6,5 млн деревьев высадили в Москве за 10 лет

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 6,5 млн деревьев было посажено в столице за последние 10 лет. Об этом в понедельник журналистам рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Всего за последние 10 лет мы высадили более 6,5 млн саженцев деревьев. Кроме того, в рамках акции, за которую отвечает наш департамент, "Миллион деревьев", в 3060 московских дворах появились более 14 тыс. деревьев и 780 тыс. кустарников. А всего с 2013 года по программе "Миллион деревьев" в Москве высажено более 115 тыс. деревьев и 3 млн кустарников", - рассказал Кульбачевский.

По его словам, в Нью-Йорке более 650 тыс. деревьев. "Это значит, что за шесть лет мы высадили почти 20% зеленого фонда Нью-Йорка", - пояснил Кульбачевский.

Он добавил, что в 2020 году зеленый фонд Москвы будут продолжать увеличивать. В планах на весну 2020 года - посадка деревьев и кустарников по заявкам на портале "Активный гражданин", а также посадка на территориях социальных объектов.

"На весенний период 2020 года запланирована высадка около 5,5 тыс. деревьев и около 350 тыс. кустарников", - сказал Кульбачевский.