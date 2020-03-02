Портрет генерала Тюленева украсит одноименную станцию метро в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Станция метро "Улица Генерала Тюленева" Коммунарской линии столичного метро будет оформлена в современном стиле, в серых, черных и оранжевых тонах, в кассовом зале одну из стен украсит портрет военачальника. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Станцию метро "Улица Генерала Тюленева" украсит потолок из крупноформатных треугольных панелей, выполненных из алюминия, анодированного под титан. Путевые стены будут иметь схожий узор, при этом отличаться друг от друга по цвету - одну решено выполнить в оранжевом оттенке, другую - в тон потолка", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Уточняется, что в дизайнерском оформлении станции будут присутствовать косые линии на потолке и на путевых стенах, колонны украсит черный камень, а пол - серый гранит. Стены и пол кассового зала решено отделать серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета, а одна из стен будет стеклянной - на ней разместится декоративное панно с портретом генерала Ивана Тюленева. Общая площадь станционного комплекса, включая наземные павильоны, составит около 13 тыс. кв. м. Проектировщик - АО "Моспромпроект".

В пресс-службе добавили, что станция строится на пересечении улицы Теплый стан с улицей Генерала Тюленева. Поблизости расположены жилой массив, Троицкий лесопарк, ландшафтный заказник "Теплый стан", московская академия акварели и изящных искусств С. Андрияки. Новая станция метро улучшит транспортную доступность районов Проспект Вернадского, Ломоносовский, Обручевский, Коньково, Теплый стан, деревня Мамыри, поселков Газопровод и Коммунарка.

Иван Тюленев (1892 - 1978 г.г.) - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (1978). Участник Первой мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны был командующим войсками Южного фронта, Закавказского военного округа и Закавказского фронта.