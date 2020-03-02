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Обновлено 

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро в Москве ввели в график

Сбой произошел из-за падения пассажира на пути

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Движение поездов по Замоскворецкой линии Московского метрополитена, нарушенное в из-за падения пассажира на пути, введено в график. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) введено в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нет движения поездов от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" из-за падения пассажира на пути. Также в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Пассажир упал на пути на станции "Домодедовская". По информации полиции, он погиб. Проводится проверка.

В новость были внесены изменения (14:02 время мск) — обновлена информация по тексту.

 

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