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Выставка, посвященная искусству татуировки, открывается в Пушкинском музее

Она пройдет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков с 3 марта по 31 мая
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина совместно с парижским Музеем на набережной Бранли имени Жака Ширака представляет выставочный проект "Tату", посвященный искусству татуировки. Экспозиция, где представлено около 200 экспонатов, будет открыта для публики в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков с 3 марта по 31 мая.

"Мы давно мечтали об этой выставке, это продолжение нашего партнерства с моим любимейшим музеем Бранли. <...> Мне очень грустно, что в России нет места, подобного Бранли, которое рассказывает о первичных искусствах, музея мировых цивилизаций. Мы так нуждаемся, чтобы видеть это, говорить на эти важные темы", - сказала на пресс-показе в понедельник директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Она добавила, что Пушкинский музей старается брать на себя эту функцию - давать возможность зрителям узнавать о самых разных областях, встречаться с экспертами, говорить на актуальные темы. "Что касается "Тату" - потрясающая тема, связанная с традицией татуировки как способа самопознания человека, его идентификации как личности, что очень важно для нашего ощущения сегодняшнего дня", - сказала Лошак.

Ранее проект был представлен в различных музеях мира - Музее на набережной Бранли имени Жака Ширака, Королевском музее Онтарио, Филдовском музее естественной истории и других. Кураторами выставки выступают Анн Ришар и Жюльен Дэнфлиск (HEY! Modern Art and Pop Culture), а также Варвара Шкерменева, заместитель заведующего отделом организации выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина, Александра Савенкова, ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея. Выставка, которую увидит московский зритель, содержит дополнительные разделы, она значительно дополнена произведениями изобразительного искусства из российских музейных и частных собраний и рассказывает о феномене татуировки в широком контексте истории культуры.

О выставке

Выставка расскажет об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Работы активных сегодня тату-мастеров будут показаны на созданных специально для выставки объемных силиконовых моделях - слепках с частей тела реальных людей. Среди художников, выполнивших проекты татуировок - Филип Лю, Хенк Шиффмахер, Джек Руди, Гай Атчисон, Алекс Бинни, Доктор Лакра, Тин-Тин и другие мастера.

Пушкинский музей представит работы бельгийского художника Вима Дельвуа и итальянского скульптора Фабио Виале. Виале, воспроизводя античные скульптуры, покрывает их белоснежную поверхность рисунками русских криминальных татуировок, а также татуировками в японском стиле. Дельвуа известен своим проектом "Арт-ферма" около Пекина, где он создает тату-картины на спинах свиней. В состав выставки войдут три скульптуры Виале и 12 работ Дельвуа "Без названия" - татуировки на свиной коже, к выставке выпущено специальное издание, а также подготовлена образовательная программа, в рамках которой лекции прочтут тату-мастера - участники выставки Хенк Шиффмахер и Дмитрий Бабахин.

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