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Более 5,1 млн гостей посетили фестиваль "Московская Масленица"

Гости праздника съели 440 тыс. порций блинов и оладий
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Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Четвертый гастрономический фестиваль "Московская Масленица" с 21 февраля по 1 марта посетили более 5,1 млн человек, он прошел на рекордных для этого мероприятия 29 площадках: в центре, округах и девяти столичных парках. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных и городских мероприятий "Московские сезоны".

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Жители и гости столицы за время проведения фестиваля посмотрели 320 представлений, поучаствовали в 2600 мастер-классах и 20 карнавальных шествиях.

"В этом году "Московская Масленица" выдалась по-настоящему широкой: на фестивальных площадках побывали более 5,1 млн горожан и туристов - это на 200 тысяч гостей больше, чем прошлой зимой", - приводятся слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он добавил, что на празднике гости съели порядка 440 тыс. порций блинов и оладий, приготовленных более чем по 210 рецептам со всей России и со всего мира. Также посетители фестиваля приобрели 128 тыс. порций горячих блюд, почти 100 тыс. литров чая, кофе и других напитков, и более 23 тыс. сувениров

Одной из самых ярких новинок фестиваля-2020 стало участие реконструкторов-иностранцев. Порядка 100 гостей из Болгарии, Венгрии и Италии выступали на центральных площадках "Московской Масленицы". Они познакомили посетителей с праздничными традициями своих стран и провели 20 зрелищных карнавальных шествий.

Теги
Россия
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