Женщины 8 марта смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в честь 8 марта подарит посетительницам бесплатный вход. В программе для женщин - концерты и экскурсии, кроме того, каждой из них подарят тюльпаны, сообщает в понедельник пресс-служба музея.

"8 марта гостьи Музея Победы смогут получить в подарок тюльпаны во время акции "Вам, любимые!". Более 500 ярких весенних цветов раздадут посетительницам волонтеры Москвы", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сообщении, в этот день для них проведут бесплатные экскурсии по экспозиции "Подвиг Армии". В музее пройдут праздничные концерты, художественные мастер-классы, участниками которых смогут стать все посетители.

Всероссийская акция "Вам, любимые!" в Москве организована ресурсным центром "Мосволонтер" и Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы. Акция пройдет на 65 столичных площадках.