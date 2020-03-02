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Распространение коронавируса нового типа

На входах в московское метро у пассажиров будут выборочно измерять температуру

Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в детских садах и школах будут ежедневно измерять температуру детей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Выборочное измерение температуры организуют на входах в Московский метрополитен в качестве меры по контролю за распространением нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

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"Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен", - написал мэр. Кроме того, в детских садах и школах будут ежедневно измерять температуру детей.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 71 стране, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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