Облачная погода, дождь и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 6 градусов ожидаются во вторник в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.