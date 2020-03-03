Около 60 млн пассажиров воспользовались станциями БКЛ метро Москвы за два года работы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Почти 60 млн пассажиров воспользовались станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро за два года ее работы в Москве. За это время суточный пассажиропоток станций увеличился более чем на 70%, сообщил ТАСС заммэра столица Максим Ликсутов.

"58 млн пассажиров воспользовались БКЛ за два года работы. Если в первый год число пассажиров в сутки варьировалось в пределах 60-80 тыс. по всей линии, то сейчас эта цифра уже 110-130 тыс. - рост популярности более 70%", - сказал заммэра.

Самая популярная у пассажиров БКЛ станция "ЦСКА". Ее суммарный пассажиропоток с февраля 2019 по февраль 2020 года превысил 11 млн. Это связано с тем, что станцией пользуется большое количество футбольных болельщиков, которые приезжают на матчи на стадион ЦСКА.

В первый год работы станции БКЛ суммарно приняли более 22 млн пассажиров. Первый участок из пяти станций от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся 26 февраля 2018 года. В конце декабря 2018 года заработала станция "Савеловская", которая на 25% разгрузила одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии. С открытием "Савеловской" вырос пассажиропоток всей линии, и в течение 2019 года по будням он стабильно был выше 100 тыс. К концу 2019 года пассажиропоток БКЛ по будням составил уже 125 тыс. человек в сутки, подчеркнул Ликсутов.

Проект БКЛ стал самым грандиозным в истории московского метростроения. По планам Большое кольцо соединит все радиальные линии на расстоянии 10 км от Кольцевой. Длина БКЛ составит 70 км, здесь будет 31 станция, с нее можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на ж/д направления. БКЛ разгрузит Кольцевую линию Московского метрополитена и Московское центральное кольцо. Планируется, что кольцо достроят в 2022 году.