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Праздничную программу к 8 Марта подготовили в 18 зонах отдыха в Москве

В этот день для женщин организуют бесплатные экскурсии, викторины, музыкальный концерт, а также мастер-классы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специальную программу к Международному женскому дню подготовили в 18 парках столичного департамента культуры. 8 марта для гостей пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы, мастер-классы, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Праздничную программу подготовили в 18 зонах отдыха - Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других. К 8 Марта в некоторых парках оборудуют фотозоны с композициями из живых цветов, а посетительницам подарят более 10 тыс. тюльпанов", - говорится в сообщении.

Для всех женщин и девушек сделают бесплатным вход на катки в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и в парке "Красная Пресня". Чтобы попасть на каток "Восход" в Парке Горького, придется приобрести входной билет. Представительниц прекрасного пола будет ждать профессиональный художник, который нарисует их скетч-портреты, а вечером состоится концерт трип-хоп-группы MyHoliday.

На Пушкинской набережной в Парке Горького с 12:00 до 17:00 пройдет спортивный марафон "Цветы любимым". В парке "Фили" для мужчин организуют ежегодный Цветочный забег. Его участникам выдадут цветы, бегуны смогут их вручить женщинам. Таганский парк в Международный женский день приглашает гостей на фитнес-фестиваль. На главной сцене с 11:00 до 13:00 пройдут бесплатные мастер-классы по различным видам спортивных танцев. Участницы смогут освоить движения зумбы, а также исполнить танец с барабанными палочками, отмечается на портале.

Творческий мастер-класс под руководством художника-педагога изостудии "Карандаш" состоится в шатре возле катка в саду имени Баумана. Участники занятия узнают о таких акварельных техниках, как растяжка цвета, сухая кисть, фактурное промакивание и другие. В Парке Горького взрослых и детей старше пяти лет научат правильно высаживать гиацинты. Им расскажут, как выбрать саженцы и какие для них нужны удобрения. Участники мастер-класса под руководством опытного садовода высадят растения в горшки, которые смогут забрать с собой. 8 марта женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе. Посетительниц ждут бесплатные экскурсии, викторина, музыкальный концерт, а также мастер-классы для детей.

В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международный день работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1966-м году 8 марта было официально объявлено праздничным и нерабочим днем.

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