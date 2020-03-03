Домжур в центре Москвы планируют отреставрировать в 2021 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Собственник памятника архитектуры на Никитском бульваре - Центрального дома журналиста - должен будет привести здание в порядок в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Ориентировочный срок разработки проекта реставрации здания и приспособления - май 2020 года, к работам по сохранению объектов культурного наследия должны приступить в 2020 году, закончить их планируется в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в пользовании Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России", оно расположено по адресу Никитский бульвар, д. 8А/ 3, стр. 1. По данным Мосгорнаследия, автором здания был архитектор Александр Вивьен.

Здание построено в конце XVIII века для князей Гагариных, во время пожара 1812 года оно почти полностью сгорело. Ближе к концу XIX века произошла перепланировка части усадьбы, она была разделена на две зоны: зону владельца с открытым парадным двором к бульвару и вторым внутренним, с проездом в Калашный переулок, и доходную зону с домами под сдачу внаем с небольшим внутренним двором для черных лестниц. Планировка сохранилась до настоящего времени.

В начале 1920 года нарком просвещения Анатолий Луначарский по просьбе Маяковского передал здание журналистам. 3 марта 1920 года в бывшей усадьбе Прибыловых разместился Дом печати. В здании выступали поэты Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Демьян Бедный. Отсюда в 1941 году московские журналисты уходили на фронт.

В пресс-службе добавили, что предусматривается также провести работы по сохранению расположенного рядом здания XVIII века, которое является выявленным объектом культурного наследия и также находится в пользовании Союза журналистов России. Оно находится по адресу Никитский бульвар, д. 8А/3, стр. 2.