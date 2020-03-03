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Центральный дом журналиста закроют летом на реставрацию на два года

Домжур планируют превратить в многофункциональный мультимедийный центр, где разместятся пресс-центр, кинотеатр, Клуб иностранных журналистов и обновленный ресторан

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Центральный дом журналиста на Никитском бульваре в самом центре Москвы закроют летом на реставрацию, перерыв в работе также сделает ресторан Домжура. Об этом сообщил во вторник глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с ТАСС.

Историю Домжур ведет с 3 марта 1920 года, когда в бывшей усадьбе князей Гагариных открылся Дом печати. В 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант в размере 300 млн рублей на ремонт исторического здания.

"Особняку более 200 лет, коммуникации, крыша требуют замены. Сейчас опытные реставраторы занимаются оценкой и разработкой плана предстоящих работ, которые начнутся летом", - сказал Соловьев. По его словам, фасад здания претерпит некоторые изменения: вход сдвинут левее, цвет фасада будет изменен в соответствии с историческим видом. Специалисты, реставрировавшие павильоны и фонтаны ВДНХ, по словам Соловьева, сейчас изучают документы и архивы для точного воспроизведения фасада и интерьера здания.

Домжур планируют превратить в многофункциональный мультимедийный центр, где разместятся просторный пресс-центр, кинотеатр, Клуб иностранных журналистов и, конечно, обновленный, некогда знаменитый ресторан. "Ремонт займет, по нашим подсчетам, полтора-два года", - добавил Соловьев.

В XVIII веке на месте особняка располагалась усадьба князей Гагариных, после пожара 1812 года уцелел лишь флигель, который надстраивали и перестраивали. Позднее владелицей здания стала дочь княгини Екатерины Дашковой Анастасия Щербинина. После революции здание национализировали, а 3 марта 1920 года усадьба была передана журналистам. На площадке Дома печати выступали Валерий Брюсов, Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, Александр Блок и многие другие. В 1941 году отсюда на фронт уходили московские журналисты. В 1993 году особняк передали Союзу журналистов России в безвозмездное и бессрочное пользование.

Соловьев сказал, что Союз журналистов готовит торжественное мероприятие к столетию Дома печати - Домжура, дата проведения будет объявлена позднее.

Теги
Россия
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Домжур в центре Москвы планируют отреставрировать в 2021 году
К ремонтным работам планируют приступить в 2020 году
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