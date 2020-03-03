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В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы

По данным источника ТАСС, причиной инцидента стала включенная кварцевая лампа, которая находилась в классе
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту получения учениками ожогов глаз после использования кварцевой лампы в школе. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.

Детей отправили на амбулаторное лечение.

ТАСС запросил комментарий департамента образования Москвы.

В новость были внесены изменения - (10:04 мск) - добавлены подробности. 

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