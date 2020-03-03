Первая сделка на оказание услуг с частной школой заключена на Портале поставщиков

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Государственная школа Москвы впервые заключила контракт на оказание услуг с частным учебным заведением через Портал поставщиков. Объектом закупки стали образовательные услуги по предмету общей физической подготовки, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Первая сделка заключена между частной организацией, выступающей как заказчик, и государственным образовательным учреждением, а предметом закупки стали образовательные услуги по предмету общей физической подготовки. Новый функционал доступен всем зарегистрированным на портале организациям. Возможность заключения через Портал поставщиков договора или контракта, в котором поставщиком выступает госучреждение, позволяет повысить прозрачность и эффективность взаимодействия хозяйствующих субъектов столицы и регионов РФ, а также сэкономить время - ведь все взаимодействие происходит в онлайн-режиме, не выходя из офиса", - говорится в сообщении.

Стоимость первого G2B-контракта составил более 300 тыс. рублей. Объем таких сделок может быть соизмерим с объемом закупок бюджетных учреждений, так как ежедневно представители бизнеса заключают контракты на оказание услуг и выполнение работ у государственных заказчиков. Формат G2B-сделок, может заинтересовать регионы, не вовлеченные пока в работу на портале, поскольку каждое учреждение каждого субъекта РФ теперь сможет выступать не только в качестве заказчика, но и в качестве поставщика работ и услуг для бизнеса, отмечает пресс-служба.