Около 1,5 тыс. жителей Москвы отправлены на дообследование после бесплатного онкоскрининга

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 67 тыс. жителей Москвы прошли бесплатный онкоскрининг в 50 поликлиниках и 16 филиалах Центра дерматовенерологии и косметологии. Около 1,5 тыс. человек с подозрениями на злокачественное новообразование направлены на дополнительные обследования и консультации, сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Врачи провели около 114 тыс. диагностических мероприятий. Около 1,5 тыс. человек с подозрениями на злокачественное новообразование уже направлены на дополнительные обследования и консультации. Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Среди самых популярных видов обследований - диагностика молочной железы, шейки матки и легких.

В Москве внедряется единый стандарт онкологической помощи, согласно которому вся необходимая помощь в борьбе с раком будет сконцентрирована в шести многопрофильных центрах на базе крупнейших больниц с суперсовременными патоморфологическими лабораториями. В 2020 году эту программу планируют расширить. В нее включат препараты для лечения еще четырех видов онкозаболеваний, таких как рак мочевого пузыря, яичников, желудка, опухоли головы и шеи.