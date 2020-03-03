В Москве уволят учительницу, забывшую выключить кварцевую лампу в классе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Учительница московской школы, которая в понедельник не выключила в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, будет уволена. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования.

"Вчера, 2 марта, в школе 1415 учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа ДОНМ (столичного департамента образования - прим. ТАСС), в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа. После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из тех, кто обращался за помощью, четверо детей уже вернулись к занятиям. В департаменте подчеркнули, что в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что более 20 детей получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы в школе в Останкинском районе столицы, которая была включена в классе на протяжении учебного дня. Детей отправили на амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка.