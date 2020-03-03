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Около 75 тыс. человек прошли через станцию метро "Технопарк" с открытия "Острова Мечты"

В первый день работы парка пассажиропоток станции превысил 31 тыс. человек

МОСКВА 3 марта. /ТАСС/. За три дня работы тематического парка "Остров Мечты" в Москве станцией метро "Технопарк" воспользовались около 75 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В субботу, 29 февраля, в Москве открылся крупнейший в Европе крытый тематический парк "Остров Мечты". В выходные парк посетили порядка 150 тыс. человек.

"Пассажиропоток станции "Технопарк" в первый день работы "Острова мечты", 29 февраля, превысил 31 тыс. человек. Всего за первые три дня работы ей воспользовались около 75 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

В прошлом году суммарное количество пассажиров станции "Технопарк" за три дня составило порядка 37 тыс. человек, то есть в два раза меньше. Такой рост пассажиропотока обусловлен тем, что маршрут через станцию "Технопарк" самый комфортный для посетителей парка "Остров мечты".

При этом станция на 100% справляется с таким значительным увеличением количества пассажиров. Сотрудники ЦОМП, которые дежурят на станции, помогают пассажирам в ориентировании и рассказывают, как быстрее добраться до парка развлечений "Остров мечты". Дежурство 20 инспекторов продлится до 9 марта. Посетители парка могут построить свой маршрут также через станции метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии, "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии, а также станцию МЦК "ЗИЛ". От них каждые 5 минут ходят бесплатные шаттлы S1.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки. Для создания "Острова Мечты" была выбрана Нагатинская пойма - территория площадью около 100 га.

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