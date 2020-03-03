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Пожарные спасли женщину при возгорании в многоквартирном доме в Москве

Пожар произошел на Севастопольском проспекте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Женщина и два хорька были спасены пожарными в ходе ликвидации возгорания в квартире на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже дома №20 по Севастопольскому проспекту вечером в понедельник. "Пожарные поднялись по лестнице и начали вскрывать дверь в горящую квартиру. В ходе проведения разведки из горящей квартиры была спасена женщина. Она пряталась от дыма в ванной", - рассказали в пресс-службе.

"Как только мы вскрыли дверь, сразу увидели, как к нам по задымленному коридору ползут два хорька", - цитируют в ведомстве одного из пожарных.

Женщину вывели на улицу и передали наряду скорой помощи. Хорьков посадили в переноску и вынесли на улицу. После ликвидации пожара и проветривания квартиры всех спасенных вернули назад. "По словам пожарных, хорьки спокойно пошли на руки, как будто ждали от них помощи и защиты", - отметили в МЧС.

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