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Распространение коронавируса нового типа

Раздел о профилактике коронавируса появился на mos.ru

На странице ведут постоянный мониторинг выявленных случаев заболевания, рассказывают о рекомендациях и мерах профилактики

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Раздел, посвященный рекомендациям и мерам профилактики нового коронавируса, появился на сайте мэра и правительства столицы mos.ru. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба столицы по коронавирусу.

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"На mos.ru открыли раздел о профилактике коронавируса. На странице ведут постоянный мониторинг выявленных случаев заболевания, рассказывают про сам коронавирус, о рекомендациях и мерах профилактики", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что завозной из Италии случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019 2 марта подтвердился у гражданина России. Заболевание протекает в легкой форме. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии, он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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