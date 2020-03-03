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Фестиваль "Вам, Любимые" пройдет в Москве 7-9 марта на 14 площадках

Для горожан подготовили тематические мастер-классы по флористике, созданию необычных подарков, приготовлению изысканных десертов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Вам, Любимые" пройдет в Москве с 7 по 9 марта на 14 городских площадках. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль "Вам, Любимые" проходит в Москве впервые. Он организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и развернется на 14 площадках в центре столицы: на площади Революции, Манежной площади и пространстве между ними, на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке, на Школьной улице, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Тверском бульварах", - уточнили в пресс-службе.

Все три праздничных дня площадки будут открыты с 10:00 до 22:00.

В рамках фестиваля для гостей подготовили более 400 тематических мастер-классов - по флористике, созданию необычных подарков, приготовлению изысканных десертов. "А в торговых и ресторанных шале вы найдете все, что нужно чтобы подарить праздник вашим любимым женщинам: мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочкам. На фестивале можно будет приобрести красивейшие букеты и цветочные композиции, авторские украшения и аксессуары, а также всевозможные сувениры", - пояснили в пресс-службе.

В рамках уличной программы посетительницам фестиваля будут читать стихи поэтов Серебряного века. И всем без исключения предложат посмотреть интерактивные представления, а также поучаствовать в конкурсе на лучший комплимент.

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Россия
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