Мемориальную доску Юрию Лужкову установят в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мемориальную доску Юрию Лужкову установят на доме в Москве, в котором он жил, такое решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы и ранее одобрено городской Комиссией по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Мемориальная доска государственному деятелю, полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством", мэру Москвы в 1992-2010 годах Юрию Михайловичу Лужкову (1936-2019) будет установлена на доме, где он жил, по адресу: 3-я Тверская-Ямская, дом 48", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об установке мемориальной доски было также одобрено городской Комиссией по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры 19 февраля этого года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова. Он рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, присвоить его имя Московскому городскому университету управления, а также провести иные мероприятия, направленные на увековечение памяти бывшего градоначальника.

Лужков умер 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 год.