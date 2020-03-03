ГИБДД Москвы с начала года составила более 900 материалов на злостных нарушителей ПДД

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции с начала года составили более 900 административных материалов в отношении злостных нарушителей ПДД, уклоняющихся от уплаты штрафов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, всего с начала года приставы арестовали 106 автомобилей.

"Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве совместно с УФССП России по Москве проводятся мероприятия по выявлению злостных нарушителей ПДД и неплательщиков административных штрафов. В результате проведения указанных мероприятий с начала года в Москве судебными приставами арестовано 106 транспортных средств. Должностными лицами Госавтоинспекции Москвы оформлено более 900 административных материалов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания")", - говорится в сообщении.