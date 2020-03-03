В Москве ожидаются новые температурные рекорды в ближайшие два дня

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Погода в Москве установит новые рекорды по теплу в среду и четверг. Будут побиты рекорды, установленные 61 год и 25 лет назад, сообщил во вторник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы прогнозируем, что завтра и послезавтра температура будет очень высокая. Ранее максимально значение для 4 марта было зафиксировано в 1959 году, оно составляло 7,5 градуса. Мы думаем, что завтра этот рекорд падет, поскольку мы прогнозируем 8-10 градусов тепла", - сказал он.

По словам Вильфанда, новый температурный рекорд будет установлен и в четверг. "Дневная температура в этот день прогнозируется от 11 до 13 градусов. Рекорд, конечно, будет побит", - отметил метеоролог.

В настоящее время рекорд 5 марта принадлежит 1995 году, когда воздух прогрелся до 8,9 градуса.