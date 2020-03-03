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Число школьников в Москве за девять лет выросло на треть

Кроме того, на половину выросло число воспитанников детских садов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество учащихся московских школ в 2019/20 году увеличилось на треть по сравнению с сезоном 2010/11 года и составило более 1 млн детей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Дошкольное образование в 2019/2020 учебном году в Москве получают более 450 тыс. детей - на 56% больше, чем в 2010/2011 учебном году (288 тыс. детей). Детей в возрасте младше трех лет в дошкольных группах стало в два раза больше, чем 10 лет назад. Число школьников выросло на 34% - с 749 тыс. до более чем 1 млн детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абсолютное большинство родителей первоклассников - 92,5% - выбирают для своих детей школу в районе проживания. Всего сеть образовательных организаций города Москвы включает 537 больших школ, 51 колледж и 26 крупных учреждений дополнительного образования. В столичной системе образования обучаются более 1,5 млн детей и молодежи, что на 36% больше, чем в 2010/2011 учебном году. "Это - рекорд в истории московского образования", - добавили в пресс-службе.

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