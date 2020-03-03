Власти Москвы не планируют отменять массовые спортивные мероприятия

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спортивные мероприятия состоятся в Москве в соответствии с утвержденным ранее планом, официального распоряжения об отмене массовых мероприятий не принималось. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о планах столичных властей якобы отменить все международные спортивные мероприятия, проводимые в Москве, с 28 февраля до особого указания, а также закрыть стадионы и спортивные площадки.

"Департамент спорта информирует, что все запланированные в городе спортивные мероприятия, в том числе международного характера, проводятся в соответствии с единым календарным планом с учетом соблюдения дополнительных мер по профилактики сезонных заболеваний. Официального распоряжения об отмене мероприятий не принималось", - сказал Кондаранцев.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, 2 марта диагноз "COVID-2019" подтвердился у прибывшего из Италии россиянина. Заболевание протекает в легкой форме. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.