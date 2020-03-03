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Детский омбудсмен Москвы готова встретиться с родителями учеников, получивших ожоги глаз

Кроме того, Ольга Ярославская отметила, что учителя можно отправить на курсы повышения квалификации вместо увольнения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская при необходимости готова провести встречу с родителями первоклассников, которые получили ожоги глаз в школе № 1415 из-за включенной учителем кварцевой лампы.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования ТАСС сообщили, что учительница первого класса московской школы №1415 в понедельник использовала на перемене для обеззараживания воздуха кварцевую лампу и забыла ее выключить по окончании перемены и возвращении детей в класс. По данным источника в правоохранительных органах, в результате более 20 детей получили ожог роговицы. Учительница будет уволена, отметили в департаменте образования. Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что родители учащихся выступают против увольнения преподавательницы.

"Если в этом конфликте будет точка кипения, он выйдет за рамки учебного учреждения, я встречусь с родителями. Конечно, менять учителя посреди учебного года тяжело, и родители хотят его сохранить. Учителя одновременно и жалко, но она подвергла серьезной опасности детей. Если это хороший педагог, то можно было бы пойти [навстречу], временно отстранить и послать на курсы повышения квалификации, техники безопасности, инструктажи какие-то дать, а потом, может быть, и вернуть, но эти решения принимает директор, он должен выяснить, сделал ли человек какие-то выводы", - сказала ТАСС Ярославская.

По ее мнению, так как облучатели открытого типа запрещены в образовательных учреждениях, скорее всего, такая лампа в школе могла появиться по инициативе родительского комитета или же по инициативе самой преподавательницы. "Учитель не должен идти на поводу у родителей, он должен быть компетентным, и каждый учитель подписывает технику безопасности. Любой бытовой прибор, который вносится в образовательное учреждение, должен стоять на балансе - его должны принять, он должен быть предъявлен заместителю по ресурсам, завхозу. Учитель, видимо, этого не сделала, и подвергла здоровье детей опасности", - сказала детский омбудсмен.

При этом она сочла необоснованными претензии родителей к школе из-за отсутствия в классах безопасных ламп. "Образовательное учреждение - это не медицинское учреждение, где проходит поток больных детей, где обязаны по СанПиНу кварцевать кабинеты. Школа кварцеваться не должна, если она не находится на карантине, а если она на карантине, то вызывается Роспотребнадзор, который проводит санитарную обработку. А так, кварцевые лампы в школе есть только в процедурном кабинете и кабинете врача", - пояснила Ярославская.

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