Поезда следуют с увеличенными интервалами по фиолетовой линии московского метро

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поезда следуют с увеличенными интервалами по Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена из-за удержания дверей пассажирами. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной подземки

"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии входит в график. Ранее на станции "Таганская" высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции "Котельники". Из-за удержания дверей пассажирами состав убран с линии для проверки. Во время высадки несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме", - сказали в пресс-службе.

Удержание дверей может привести к задержкам отправления и неисправности подвижного состава, отметили в пресс-службе и обратились к пассажирам с просьбой не пытаться зайти в поезд, закрывающий двери, так как это небезопасно и влияет на график движения.