{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поезда следуют с увеличенными интервалами по фиолетовой линии московского метро

Сбой произошел из-за удержания дверей пассажирами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Поезда следуют с увеличенными интервалами по Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена из-за удержания дверей пассажирами. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной подземки

"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии входит в график. Ранее на станции "Таганская" высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции "Котельники". Из-за удержания дверей пассажирами состав убран с линии для проверки. Во время высадки несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме", - сказали в пресс-службе.

Удержание дверей может привести к задержкам отправления и неисправности подвижного состава, отметили в пресс-службе и обратились к пассажирам с просьбой не пытаться зайти в поезд, закрывающий двери, так как это небезопасно и влияет на график движения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Москвы рассказали об условиях для больных с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В медицинский комплекс переводят пациентов, находившихся в ИКБ №1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС