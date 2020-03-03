Власти Москвы рассказали об условиях для больных с подозрением на коронавирус в Коммунарке

"Пациентам, которые находились в ИКБ 1 с симптомами ОРВИ, был предложен перевод в новый медицинский комплекс в Коммунарке, где обустроены все необходимые для пациентов условия.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новая клинка в Новой Москве, куда переедут больные с симптомами ОРВИ из Инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1, оснащена всем необходимым для комфортного пребывания пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Корпуса новой больницы оснащены всем необходимым для пребывания пациентов, которые в настоящее время находятся на карантине. Комфортные палаты с разобщенным пребыванием с одно-двухместным размещением, оборудованные индивидуальными санузлами, современной системой обеззараживания воздуха в помещениях. Также новый больничный корпус оснащен самыми современными реанимационными, в том числе для проведения искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими). Помимо этого, в стационаре сформированы мультидисциплинарные бригады, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

Также в новую клинику в Коммунарке будут госпитализироваться пациенты с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой для соблюдения режима карантина. Данные меры предприняты в целях улучшения условий пребывания пациентов, которые в связи с предписанием должны находится в условиях изоляции.

Как ранее сообщалось, помещения некоторых лечебных отделений ИКБ №1 действительно устарели. Здание 1974 года постройки морально и физически устарело. Власти города модернизирует инфекционную службу, в том числе начато строительство нового корпуса ИКБ 1 на 546 коек. В корпусе будут размещены в том числе лечебная, диагностическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая службы. Во время работы персонал использует средства индивидуальной защиты, маски, респираторы, перчатки, медицинские шапочки. Средства защиты предназначены для перемещения по отделению и только в течение одной смены. После этого вся защитная экипировка идет в прачечную, где проходит дезинфицирующую обработку.

В средствах защиты пациенты (маски и респираторы) могут выходить из палат. Носить и менять маску каждые три часа - обязанность пациентов, о чем им разъясняется при поступлении в стационар и при ежедневном обходе лечащим врачом. При поступлении в инфекционную больницу пациентов знакомят с правилами пребывания, пациенты должны перемещаться в медицинских масках и менять их каждые три часа, при этом медперсонал не может заставить поменять пациента маску, они находятся в свободном доступе и в достаточно количестве. В указанном отделении размещаются только пациенты с острыми вирусными респираторными заболеваниями, палаты заполняются по одинаковой симптоматике заболевания и срокам пересечения границы Российской Федерации, либо по дате контакта с заболевшим, что не является нарушением действующих Санитарных норм и правил. В стационаре для уборки используется многофункциональная уборочная тележка - одна для палат и одна для коридора. Моющий дезинфицирующий раствор полностью меняется после уборки каждой палаты.

О вирусе

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 2 марта подтвердился у гражданина России. Заболевание протекает в легкой форме. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.