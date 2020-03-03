Свыше 400 мероприятий пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы к 8 Марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более 400 мероприятий для всей семьи подготовили к Международному женскому дню в библиотеках и культурных центрах Москвы, сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"К 8 Марта библиотеки и культурные центры подготовили интересную и разноплановую программу. Они проведут более 400 мероприятий для всей семьи. Приходите на литературные вечера, лекции, творческие мастер-классы, концерты и театральные постановки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

На портале отмечается, что 4 марта центр культуры "Гармония" проведет бесплатный мастер-класс "Лоскутный букет", во время которого участники сошьют букет из лоскутов ткани в технике пэчворк. 5 марта в библиотеке № 182 представят спектакль "Жемчужина русского театра", который посвящен истории любви графа Николая Шереметева и актрисы Прасковьи Ковалевой. Представление рассчитано на взрослых и детей в возрасте от шести лет, вход свободный.

Сообщается, что 6 марта в 12:00 в библиотеке №185 состоится бесплатный мастер-класс для всех желающих по росписи имбирных пряников. Фестиваль для всей семьи "Мама-фест" пройдет 7 марта в культурном центре "Вдохновение" - здесь для посетителей будут работать девять творческих мастерских, где можно будет подготовить подарок.

На площадке "МосАРТ" культурного центра "Ивановский" 8 марта москвичи смогут посетить бесплатные мастер-классы по декорированию рамок и росписи футболок. Начало занятий в 13:00, для их посещения необходима предварительная регистрация. В этот же день в культурном центре "Авангард" состоится лекция "Образы женщин в русской поэзии", которую прочтет заслуженный поэт России Валентин Суховский. На мероприятии гости смогут узнать о музах русских и советских поэтов, а в конце встречи Суховский прочтет собственные лирические стихотворения. Начало лекции в 15:00, вход на мероприятие свободный.

В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международный день работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1966-м году 8 марта было официально объявлено праздничным и нерабочим днем.