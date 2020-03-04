Московский метрополитен подарит женщинам цветы и косметические патчи в честь 8 Марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московский метрополитен подарит женщинам в Международный женский день цветочные букеты и косметические патчи. Всего планируется подарить более 1,5 тыс. букетов, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"В этом году мы будем отмечать 8 Марта особенным образом - впервые в истории метрополитена женщины смогут бесплатно проходить через украшенные к празднику турникеты, а на стойках "Живое общение" женщин будут ждать приятные подарки: букеты цветов и косметические патчи для глаз. От всей души поздравляем наших прекрасных пассажирок с предстоящим праздником", - процитировали в пресс-службе слова заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Отмечается, что цветочные букеты и косметические патчи сотрудники стоек "Живое общение" будут дарить женщинам 8 марта начиная с 08:00 утра. В общей сложности планируется раздать более 1,5 тыс. букетов. В пресс-службе напомнили, что информационные стойки "Живое общение" располагаются на 27 станциях метро и МЦК.

В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международный день работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1966-м году 8 марта было официально объявлено праздничным и нерабочим днем.