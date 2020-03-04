Погода в Москве 8 марта будет непредсказуемой и переменчивой

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сложная циркуляция воздушных масс, как ожидается, приведет к тому, что погода в Москве в Международный женский день будет непредсказуемая и переменчивая. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода 8 марта будет неустойчивой с прогностической точки зрения. Каждый день мы будем немного редактировать прогноз, и это связано со сложной циркуляцией. Это очень символично, ведь все-таки Международный женский день, а женщина должна быть загадочной и непредсказуемой, потому и погода такая же в этот день", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, этот день в Москве будет преимущественно теплым, но облачным, отметил Вильфанд. По данным Гидрометцентра, днем в Москве 8 марта прогнозируется плюс 6-11 градусов.